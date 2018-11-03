Сорвалась с цепи: собака покусала 19-летнюю девушку в Среднеуральске

По словам самой пострадавшей, она была в гостях, когда позвонил муж и попросил прийти домой, так как их ребенок сильно плакал и не успокаивался.

Девушка пошла домой в сопровождении подруги. Когда они проходили мимо гаражей, на одну из девушек набросился пес и повалил на землю.

Подруге удалось отогнать собаку. Это была дворняга, которая охраняет расположенный рядом пункт приема металла. Однако ночью пес порвал цепь и сбежал.

У пострадавшей девушки остались укусы на лопатке и плече, также следы зубов были на алюминиевом корпусе телефона, который лежал в куртке.