Сорвалась с цепи: собака покусала 19-летнюю девушку в Среднеуральске
Сегодня, 15:40ПроисшествияФото: pxhere.com
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Рано утром 2 ноября в Среднеуральске собака, которая сорвалась с цепи, покусала 19-летнюю местную жительницу.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам самой пострадавшей, она была в гостях, когда позвонил муж и попросил прийти домой, так как их ребенок сильно плакал и не успокаивался.
Девушка пошла домой в сопровождении подруги. Когда они проходили мимо гаражей, на одну из девушек набросился пес и повалил на землю.
Подруге удалось отогнать собаку. Это была дворняга, которая охраняет расположенный рядом пункт приема металла. Однако ночью пес порвал цепь и сбежал.
У пострадавшей девушки остались укусы на лопатке и плече, также следы зубов были на алюминиевом корпусе телефона, который лежал в куртке.
Девушка намерена написать заявление в полицию, но владелец пункта приема металла надеется, что конфликт удастся урегулировать, сообщает E1.ru.
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