Умер получивший на УВЗ «загадочную» травму тагильчанин

Тагильчанин умер от последствий травмы, полученной им на работе. По словам родных мужчины, на УВЗ умышленно замалчивают все обстоятельства происшествия — на предприятии родственникам сообщили, что мужчина упал и ударился о бетонный пол. Однако характер полученных травм говорил об ином происхождении увечий.