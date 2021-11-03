Умер получивший на УВЗ «загадочную» травму тагильчанин

Умер получивший на УВЗ «загадочную» травму тагильчанин
Умер получивший на УВЗ «загадочную» травму тагильчанин
Сегодня, 10:20ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
В четверг, 4 ноября, в Нижнем Тагиле состоится прощание с Вадимом Федоровым, получившим смертельную травму на УВЗ.

Спасти жизнь 48-летний монтажника цеха «Уралвагонзавода» врачам Демидовской больницы Нижнего Тагила не удалось. Тагильчанин скончался от полученных травм 30 октября.

Прощание с Федоровым Вадимом Алексеевичем пройдёт 04.11.2021 в 13:30 Свято-Троицкой Церкви, которая расположена на улице Трудовая, 3, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте.

Тагильчанин умер от последствий травмы, полученной им на работе. По словам родных мужчины, на УВЗ умышленно замалчивают все обстоятельства происшествия — на предприятии родственникам сообщили, что мужчина упал и ударился о бетонный пол. Однако характер полученных травм говорил об ином происхождении увечий.

Редакция TagilCity.ru выражет соболезнования родным и близким трагически погибшего Вадима Федорова.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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