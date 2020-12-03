Угрожали наркотиками: на Урале начали проверку после жалобы о пытках в полиции

Угрожали наркотиками: на Урале начали проверку после жалобы о пытках в полиции

Вчера, 22:07ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
Следственный отдел СКР по Кушве начал проверку, получив заявление 35-летнего мужчины, рассказавшего об избиении и пытках, причиненных сотрудниками правоохранительных органов.

В полиции, как рассказал мужчина, его били в грудь и по голове, а также угрожали «засунуть бутылку в задний проход» и «подбросить наркотические средства», сообщает Znak.

По словам адвоката, представляющего интересы потерпевшего, инцидент произошел 5 октября. В тот день житель Кушвы выходил из ИВС, куда был посажен за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и без прав. Сотрудники правоохранительных органов нашли у мужчины две записки. В первой содержались номера телефонов «родственников» сокамерника, которым свердловчанин должен был сообщить о переводе товарища в ИВС Нижнего Тагила. Во второй записке находилась информации для матери: сокамерник указал «данные о магазинах, в которых заложил золото».

Двое полицейских, имеющих, по словам адвоката, признаки алкогольного опьянения, привели мужчину в служебный кабинет. Там они приказали раздеться до трусов и принялись расспрашивать о найденных записках.

Я пожаловался сотрудникам полиции, что не могу больше приседать, на что Оревков (один из полицейских) подошел ко мне и нанес мне один удар кулаком правой руки в грудь слева,рассказал потерпевший.

Также полицейские несколько раз ударили его баллончиком из-под дезодоранта и принесли пивную бутылку, которой начали угрожать.

Полицейские также угрожали сковать руки и ноги наручниками, «подбросить наркотические средства» и «вернуть в камеру»,отметил мужчина.

В результате, врачи диагностировали у него искривление носовой перегородки и синяки.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области подчеркнули, что житель Кушвы ранее имел судимость по статье за наркотики. По предварительной версии, мужчина хотел пронести на волю записку с информацией об истории, связанной с криминальным убийством.

Напомним, 2 октября стало известно, что житель Нижнего Тагила отсудил 30 тысяч рублей за издевательства в полицейском участке. Пострадавший рассказал, что его заставляли отжиматься и приседать, затем надели наручники и избили.

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