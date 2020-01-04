В Екатеринбурге директор зоопарка оплатит лечение девочке, которую укусил енот

Об этом изданию рассказала старшая сестра девочки Вероника.

Спасибо за помощь, конфликт решили. С нами связался директор, пообещал вернуть деньги и оплатить лечение, сообщила Вероника.

Ранее в зоопарке руководство соглашалось вернуть деньги только за посещение той комнаты, где енот напал на ребенка, так как по мнению представителей услуги были оказаны качественно.