В Екатеринбурге директор зоопарка оплатит лечение девочке, которую укусил енот
Сегодня, 21:00ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Директор контактного зоопарка в Екатеринбурге оплатит лечение девочке, которую укусил за ногу енот, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Об этом изданию рассказала старшая сестра девочки Вероника.
Спасибо за помощь, конфликт решили. С нами связался директор, пообещал вернуть деньги и оплатить лечение, сообщила Вероника.
Ранее в зоопарке руководство соглашалось вернуть деньги только за посещение той комнаты, где енот напал на ребенка, так как по мнению представителей услуги были оказаны качественно.
Девушка добавила, что, скорее всего, в прокуратуру семья обращаться не станет. Однако Следственный комитет начал проверку произошедшего и, возможно, будет заведено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей