Огонь охватил автосервис площадью больше 400 квадратов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге МЧС больше 4 часов тушит пожар в автосервисе

Пожарные больше четрых часов не могут справиться с огнем, охватившим автосервис в Екатеринбурге. Горят машины и оборудование.

Возгорание началось около 7.30 утром, 4 января, в автосервисе на Выездном переулке Екатеринбурга. По информации МЧС, на площади в 400 квадратных метров горят автомобили и оборудование мастерской. Пожарным удалось вытащить из горящего здания семь газовых баллонов и предотвратить взрыв. Возгорание не удается ликвидировать больше четырех часов из-за неисправных гидрантов, сообщает ОНД и ПР по Свердловской области. На месте работают 55 человек личного состава и 17 единиц спецтехники. Фото: ОНД и ПР по Свердловской области Благодаря слаженным действиям пожарных удалось избежать распространения пожара на соседние строения, добавили в МЧС. В настоящий момент пожарные проводят разборку и проливку сгоревших конструкций. Пожар в Сухом Логу уничтожил дом на площади 500 квадратных метров

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