Огонь охватил автосервис площадью больше 400 квадратов в Екатеринбурге

Огонь охватил автосервис площадью больше 400 квадратов в Екатеринбурге
Огонь охватил автосервис площадью больше 400 квадратов в Екатеринбурге
Сегодня, 11:26ПроисшествияФото: ОНД и ПР по Свердловской области

В Екатеринбурге МЧС больше 4 часов тушит пожар в автосервисе

Пожарные больше четрых часов не могут справиться с огнем, охватившим автосервис в Екатеринбурге. Горят машины и оборудование.

Возгорание началось около 7.30 утром, 4 января, в автосервисе на Выездном переулке Екатеринбурга.

По информации МЧС, на площади в 400 квадратных метров горят автомобили и оборудование мастерской. Пожарным удалось вытащить из горящего здания семь газовых баллонов и предотвратить взрыв.

Возгорание не удается ликвидировать больше четырех часов из-за неисправных гидрантов, сообщает ОНД и ПР по Свердловской области. На месте работают 55 человек личного состава и 17 единиц спецтехники.

Фото:ОНД и ПР по Свердловской области

Благодаря слаженным действиям пожарных удалось избежать распространения пожара на соседние строения, добавили в МЧС.

В настоящий момент пожарные проводят разборку и проливку сгоревших конструкций.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
МЧСпожаравтосервиспожары в Свердловской области
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы