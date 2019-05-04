В Челябинской области неизвестные зарезали четверых взрослых и ребенка

Тела взрослых и четырехлетнего ребенка были обнаружены в частном доме. Среди убитых – 35-летний хозяин дома и его 26-летняя сожительница. Также среди погибших, по неподтвержденным данным, житель Уфы 1988 года рождения. Еще одной жертвой стала 31-летняя жительница поселка, которая пришла в гости к погибшей семье вместе с двумя детьми, одному из них убийцы нанесли не менее шести ножевых ранений, грудной ребенок был обнаружен в коляске живым. Сообщается, что у погибшей есть еще одна дочь, ее местонахождение устанавливают представители правоохранительных органов.