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В Челябинской области неизвестные зарезали четверых взрослых и ребенка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Челябинской области неизвестные зарезали четверых взрослых и ребенка

Сегодня, 17:51ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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