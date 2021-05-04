12-летний школьник изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах у друзей в Краснотурьинске

12-летний школьник изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах у друзей в Краснотурьинске
12-летний школьник изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах у друзей в Краснотурьинске
Сегодня, 21:49ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Четверо мальчиков от 12 до 13 лет заманили 9-летнюю девочку в лесной массив в Краснотурьинске, где один из школьников ее изнасиловал. Об этом сообщили местные жители.

По их словам, из четверых подросток, трое являются братьями. Ранее на учете никто из мальчиков не состоял, отметил источник в силовых структурах. Семья является бедной, отец не воспитывает детей, а 39-летняя мать работает дояркой в Богословском совхозе. Четвертым участником инцидента был старший товарищ одного из братьев, сообщает Е1.

Происшествие случилось 23 апреля. Школьники пригласили девочку жечь костер в лесу, однако там старший из братьев опрокинул ее на землю и изнасиловал на глазах у остальных. Вернувшись домой, пострадавшая рассказала о случившемся своей маме, после чего девочку отвезли в больницу.

На данный момент несовершеннолетний находится дома под домашним арестом.

Напомним, в начале марта стало известно, что в Нижнем Тагиле 14-летний подросток-рецидивист изнасиловал в школьном туалете 12-летнюю девочку. Парень воспитывается в неполной семье и будет находиться до суда под подпиской о невыезде.

Материалы по теме:
ребенокшкольникиКраснотурьинскизнасилование
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы