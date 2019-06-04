В Екатеринбурге сотрудники газовой службы получили ожоги после нападения лжегазовика

Пожилая женщина впустила в квартиру неизвестного мужчину, в спецодежде. Он начал менять газовый кран. За замену он попросил заплатить 2 тысячи рублей, сказав, что если пенсионерка не заплатит, ей придётся платить штраф в размере 5 тысяч рублей.

Соседка екатеринбурженки обратилась к сотрудникам газовой компании, которые в этот день проводили проверку оборудования в дом. Они сообщили, что этот мужчина не работает в их компании.

Когда слесари вызвали полицию, лжегазовик распылил им в лицо газ из баллончика и сбежал.