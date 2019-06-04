В Екатеринбурге сотрудники газовой службы получили ожоги после нападения лжегазовика
Сегодня, 19:21ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге сотрудники газовой службы попали в больницу после нападения на них лжегазовика, который распылил им в лицо газовый баллончик, сообщает пресс-служба АО «Екатеринбурггаз».
Сюжеты: Екатеринбург
Пожилая женщина впустила в квартиру неизвестного мужчину, в спецодежде. Он начал менять газовый кран. За замену он попросил заплатить 2 тысячи рублей, сказав, что если пенсионерка не заплатит, ей придётся платить штраф в размере 5 тысяч рублей.
Соседка екатеринбурженки обратилась к сотрудникам газовой компании, которые в этот день проводили проверку оборудования в дом. Они сообщили, что этот мужчина не работает в их компании.
Когда слесари вызвали полицию, лжегазовик распылил им в лицо газ из баллончика и сбежал.
Сотрудников компании, хозяйку квартиры и старшую по подъезду пришлось госпитализировать. Они получили ожоги глаз и лица.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей