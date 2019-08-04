15-летний екатеринбуржец умер после падения с крыши
Сегодня, 10:21ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Мальчик в Екатеринбурге умер после падения с высоты. Вечером 3 августа подросток гулял с друзьями по недострою, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
15-летний екатеринбуржец упал с крыши одноэтажного недостроенного здания и разбил голову. Врачи, которые прибыли на место происшествия, не смогли его спасти.
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