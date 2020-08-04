Гендиректора «Титановой долины» Кызласова совет директоров отправил в отставку

Напомним, что 17 февраля Кызласов был задержан ФСБ в бизнес центре «Высоцкий», в этот момент он находился в кафе. По версии следствия Кызласов должен был получить от бизнесмена Дмитрия Панова 2,5 млн рублей. Кызласов обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Сделка проходила под посредничеством бывшего заместителя директора экономики по Свердловской области Михаила Шилиманова, который теперь тоже находится под следствием по части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»). Оба обвиняемых находятся под домашним арестом.