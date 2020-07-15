Экс-главу «Титановой долины» Кызласова отпустят из СИЗО под залог в 2,5 млн рублей

Сообщается, что такое решение сегодня принял Ленинский суд Екатеринбурга, поскольку счел содержание под стражей нецелесообразным, хотя прежде отказывал подсудимому в домашнем аресте. Судья сообщила, что теперь обстоятельства изменились.