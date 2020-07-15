Экс-главу «Титановой долины» Кызласова отпустят из СИЗО под залог в 2,5 млн рублей
Сегодня, 13:52ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Бывший генеральный директор «Титановой долины» Артемий Кызласов сможет выйти из СИЗО, если заплатит залог в два с половиной миллиона рублей, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщается, что такое решение сегодня принял Ленинский суд Екатеринбурга, поскольку счел содержание под стражей нецелесообразным, хотя прежде отказывал подсудимому в домашнем аресте. Судья сообщила, что теперь обстоятельства изменились.
Отмечается, что расследование дела экс-директора «Титановой долины» находится на финальной стадии.
Напомним, сотрудники Федеральной службы безопасности арестовали Артемия Кызласова гендиректора в феврале 2020 года в екатеринбургском бизнес-центре «Высоцкий». Ему инкриминируется получение взятки в размере двух с половиной миллионов рублей.
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