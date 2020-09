В Екатеринбурге похититель противника «Атомстройкомплекса» получил условный срок

4 сентября 2020 года осудили Андрея Черепанова, который с сообщником похитил мужчину в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Судом установлено, что 9 июля двое мужчин сговорившись совершили похищение гражданина. Надев маски чтобы скрыть лица, преступник и его сообщник силой затащили потерпевшего в автомобиль. Позднее пострадавший был найден живым, он сообщил правоохранителям, что его отвезли в лес и отпустили. Photo: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Потерпевший является владельцем частного дома. Похищение произошло на Шейнкмана, пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Предварительно сторона обвинения просила назначить срок в виде 5,5 лет лишения свободы, но подсудимый полностью признал свою вину. Его дело рассматривалось в особом порядке, так как он пошел на контакт со следствием. Оценив факт сотрудничество суд приговорил Андрея Черепанова к 3,5 годам условно с назначением испытательного срока в четыре года. Приговор еще не вступил в законную силу. Напомним, 9 июля двое мужчин в масках похитили жителя частного дома. Происшествие было зафиксировано на камеры видеонаблюдения. В результате похищенному мужчине удалось сбежать. Он рассказал в полиции, что он выпрыгнул из машины и за ним никто не гнался. В результате было возбуждено уголовное дело, а подозреваемые — задержаны.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter