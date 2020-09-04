В Екатеринбурге похититель противника «Атомстройкомплекса» получил условный срок

Предварительно сторона обвинения просила назначить срок в виде 5,5 лет лишения свободы, но подсудимый полностью признал свою вину. Его дело рассматривалось в особом порядке, так как он пошел на контакт со следствием. Оценив факт сотрудничество суд приговорил Андрея Черепанова к 3,5 годам условно с назначением испытательного срока в четыре года. Приговор еще не вступил в законную силу.