В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе бетономешалка протаранила иномарку

В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе произошло ДТП с участием КАМАЗа и БМВ, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

В отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru рассказали, что водитель автомобиля КАМАЗ, следуя по Восточному шоссе в сторону улицу Фестивальной, в районе дома 9в на Восточном шоссе допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся «БМВ 318», который ехал во встречном направлении. Происшествие случилось в 10.45 утра. ДТП Photo: «Инцидент Нижний Тагил» В результате водитель «БМВ» 1977 года рождения госпитализирован в четвертую городскую больницу, его диагноз утанавливается, сообщили в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Video: «Нижний Тагил LIVE» во «ВКонтакте» Ранее водитель КАМАЗа привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения три раза. Напомним, что 1 сентября под Нижним Тагилом из-за неисправности на ходу загорелся лесовоз. Кабина грузовика загорелась во время движения, однако водитель направил машину в кювет, а сам успел покинуть горящую машину. Под Нижним Тагилом из-за неисправности на ходу загорелся лесовоз

