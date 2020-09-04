В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе бетономешалка протаранила иномарку

В отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru рассказали, что водитель автомобиля КАМАЗ, следуя по Восточному шоссе в сторону улицу Фестивальной, в районе дома 9в на Восточном шоссе допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся «БМВ 318», который ехал во встречном направлении.