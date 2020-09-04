В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе бетономешалка протаранила иномарку

В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе бетономешалка протаранила иномарку

Сегодня, 12:52ПроисшествияPhoto: страница Артема Пилипенко во "Вконтакте"
В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе произошло ДТП с участием КАМАЗа и БМВ, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

В отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru рассказали, что водитель автомобиля КАМАЗ, следуя по Восточному шоссе в сторону улицу Фестивальной, в районе дома 9в на Восточном шоссе допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся «БМВ 318», который ехал во встречном направлении.

Происшествие случилось в 10.45 утра.

ДТП
Photo:«Инцидент Нижний Тагил»

В результате водитель «БМВ» 1977 года рождения госпитализирован в четвертую городскую больницу, его диагноз утанавливается, сообщили в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Video:«Нижний Тагил LIVE» во «ВКонтакте»

Ранее водитель КАМАЗа привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения три раза.

Напомним, что 1 сентября под Нижним Тагилом из-за неисправности на ходу загорелся лесовоз. Кабина грузовика загорелась во время движения, однако водитель направил машину в кювет, а сам успел покинуть горящую машину.

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