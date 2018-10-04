Ударил и скрылся: ограбивший официантку преступник разыскивается в Нижнем Тагиле

Установлено, что в 6:00 злоумышленник зашел в одно из кафе на улице Строителей. В это время официант-кассир данного заведения дремала. Воспользовавшись сном девушки, мужчина похитил у нее сумку.

Проснувшись и обнаружив пропажу, официантка выбежала на улицу и увидела, как неизвестный мужчина вытряхивает содержимое ее сумки. Девушка попросила вернуть вещи, на что в ответ злоумышленник ударил ее и скрылся с имуществом потерпевшей. Ущерб составил более 6 тыс. рублей.

В ходе оперативных мероприятий полицейские изучили видеозаписи с камер наружного наблюдения рядом с местом преступления. На кадрах видео потерпевшая опознала грабителя.

Приметы преступника: на вид 30-35 лет, среднего роста, плотного телосложения, волосы русые. Был одет в темно-синий спортивный костюм.