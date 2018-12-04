Двое пожилых тагильчан отдали деньги телефонному мошеннику за «спасение родных»

Лжеполицеский сообщил двум пенсионерам, что их родственники виновны в ДТП. По словам мошенника, пострадавшие готовы забрать заявление, но при условии определенной оплаты, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Мошенник требовал большие суммы, но у пенсионеров были только 20 и 50 тысяч рублей. Мужчина сказал передать курьеру деньги в конверте с подписью «Сергею».

Только после передачи денежных средств жертвы созванивались с родственниками и понимали, что обмануты мошенником.

МУ МВД «Нижнетагильское» информирует, что курьером злоумышленника является плотный мужчина тридцати-тридцати пяти лет, рост 170-175 см. На лице посыльного щетина, одет в серую рабочую одежду.