Двое пожилых тагильчан отдали деньги телефонному мошеннику за «спасение родных»
Двое пожилых тагильчан, проживающих по улице Ермака, отдали телефонному мошеннику 20 и 50 тысяч рублей. Звонивший представлялся сотрудником полиции и сообщал, что их родственники в беде.
Лжеполицеский сообщил двум пенсионерам, что их родственники виновны в ДТП. По словам мошенника, пострадавшие готовы забрать заявление, но при условии определенной оплаты, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Мошенник требовал большие суммы, но у пенсионеров были только 20 и 50 тысяч рублей. Мужчина сказал передать курьеру деньги в конверте с подписью «Сергею».
Только после передачи денежных средств жертвы созванивались с родственниками и понимали, что обмануты мошенником.
МУ МВД «Нижнетагильское» информирует, что курьером злоумышленника является плотный мужчина тридцати-тридцати пяти лет, рост 170-175 см. На лице посыльного щетина, одет в серую рабочую одежду.
Полиция Нижнего Тагила призывает быть внимательными при поступлении подозрительных звонков, а также незамедлительно сообщать о них по телефону 02.
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