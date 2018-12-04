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Пожаловался на соседей: до 15 лет грозит екатеринбуржцу за разведение конопли
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пожаловался на соседей: до 15 лет грозит екатеринбуржцу за разведение конопли

Сегодня, 21:19ПроисшествияФото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
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