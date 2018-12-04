Пожаловался на соседей: до 15 лет грозит екатеринбуржцу за разведение конопли

Внимание сотрудников МВД привлекло подозрительное поведение жильца дома. По их словам, екатеринбуржец вел себя неадекватно, у него были расширены зрачки, а в помещении стоял запах наркотических средств.

Сотрудники правоохранительных органов обыскали квартиру и нашли домашнюю лабораторию по выращиванию конопли. Из жилья изъяли девятнадцать кустов растения, а также 40 граммов упаковок с готовой продукцией.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга