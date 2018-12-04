Пожаловался на соседей: до 15 лет грозит екатеринбуржцу за разведение конопли
В Екатеринбурге полиция задержала мужчину, подозреваемого в разведении и сбыте конопли. Он сам вызвал правоохранительные органы, чтобы пожаловаться на шум из соседней квартиры.
Внимание сотрудников МВД привлекло подозрительное поведение жильца дома. По их словам, екатеринбуржец вел себя неадекватно, у него были расширены зрачки, а в помещении стоял запах наркотических средств.
Сотрудники правоохранительных органов обыскали квартиру и нашли домашнюю лабораторию по выращиванию конопли. Из жилья изъяли девятнадцать кустов растения, а также 40 граммов упаковок с готовой продукцией.
В ходе следствия установлено, что 28-летний житель Озерска занимался разведением наркотических растений с целью сбыта. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Употребление наркотических средств», «Незаконное производство, сбыт наркосредств в значительном размере», сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.
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