Машину сложило пополам. В Свердловской области в ДТП погибла супружеская пара

По предварительной информации, мужчина за рулем ВАЗ-2107 при выезде со второстепенной дороги с левым поворотом не предоставил преимущества в движении грузовому автомобилю, который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение, обе машины съехали в кювет. Водитель отечественного авто и его пассажирка скончались на месте. Погибшие — семейная пара из поселка Пионерский.