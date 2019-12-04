Машину сложило пополам. В Свердловской области в ДТП погибла супружеская пара
Сегодня, 15:22ПроисшествияФото: ГУ МВД России по Свердловской области
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Сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного ДТП, произошедшего утром 4 декабря на трассе Екатеринбург — Тюмень, сообщает ГУ МВД по региону.
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По предварительной информации, мужчина за рулем ВАЗ-2107 при выезде со второстепенной дороги с левым поворотом не предоставил преимущества в движении грузовому автомобилю, который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение, обе машины съехали в кювет. Водитель отечественного авто и его пассажирка скончались на месте. Погибшие — семейная пара из поселка Пионерский.
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По сообщению очевидцев, водитель грузовика пытался избежать ДТП и подавал звуковые сигналы. За рулем грузового авто находился 29-летний воитель, имеющий 11-летний стаж управления транспортным средством.
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