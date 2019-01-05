Тело пропавшей под Краснотурьинском накануне 18-летней свердловчанки найдено в лесу
Сегодня, 09:00ПроисшествияФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
18-летняя свердловчанка, пропавшая 3 января 2019 года, найдена мертвой.
Аделина Гузь на последнем автобусе ехала из поселка Рудничный в поселок Воронцовск Краснотурьинского ГО. Выйдя на конечной остановке, девушка направилась домой, однако так и не добралась до места.
Мать Аделины рассказала, что ее дочь пропала, не дойдя 100-150 метров до дома.
Поисковики нашли тело девушки в канаве в лесополосе. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Причины гибели свердловчанки пока не называются, пишет «Вечерний Краснотурьинск».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей