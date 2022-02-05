Пенсионерка из Верхней Пышмы подарила лжетрейдерам 1,2 млн на акции «Газпрома»

Далее пострадавшую передавали нескольким кураторам, которые проводили консультации онлайн и предлагали увеличить сумму инвестиций. В результате, женщина внесла на виртуальный счет почти 1,2 миллиона рублей, часть из которых взяла в кредит, а часть заняла у знакомых. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию, сообщает МУ МВД России «Верхнепышминский».