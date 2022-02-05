Пенсионерка из Верхней Пышмы подарила лжетрейдерам 1,2 млн на акции «Газпрома»

Очередной случай мошенничества произошел в Верхней Пышме. Пенсионерке, работающей в сфере образования, попалось объявление о заработке на покупке акций «Газпрома». Женщину оно заинтересовало, и она перешла по ссылке.
Попав на поддельный сайт, потерпевшая оставила анкету. Через несколько дней ей позвонил «представитель» компании «Газпром Инвест». Он пояснил, что минимальная сумма составляет 500 долларов. У свердловчанки не было таких денег, тогда мошенник предложил ей внести имеющуюся сумму.
Далее пострадавшую передавали нескольким кураторам, которые проводили консультации онлайн и предлагали увеличить сумму инвестиций. В результате, женщина внесла на виртуальный счет почти 1,2 миллиона рублей, часть из которых взяла в кредит, а часть заняла у знакомых. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию, сообщает МУ МВД России «Верхнепышминский».
Напомним, финансист из Нижнего Тагила лишилась 40 тысяч рублей, решив приобрести бесплатные роллы по объявлению в соцсети.