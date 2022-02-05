Пенсионерка из Верхней Пышмы подарила лжетрейдерам 1,2 млн на акции «Газпрома»

Пенсионерка из Верхней Пышмы подарила лжетрейдерам 1,2 млн на акции «Газпрома»
Пенсионерка из Верхней Пышмы подарила лжетрейдерам 1,2 млн на акции «Газпрома»
Сегодня, 11:22ПроисшествияФото: pixabay.com
Решившую заработать на акциях «Газпрома» пенсионерку из Верхней Пышмы, мошенники обманули на 1,2 миллиона рублей.

Очередной случай мошенничества произошел в Верхней Пышме. Пенсионерке, работающей в сфере образования, попалось объявление о заработке на покупке акций «Газпрома». Женщину оно заинтересовало, и она перешла по ссылке.

Попав на поддельный сайт, потерпевшая оставила анкету. Через несколько дней ей позвонил «представитель» компании «Газпром Инвест». Он пояснил, что минимальная сумма составляет 500 долларов. У свердловчанки не было таких денег, тогда мошенник предложил ей внести имеющуюся сумму.

Далее пострадавшую передавали нескольким кураторам, которые проводили консультации онлайн и предлагали увеличить сумму инвестиций. В результате, женщина внесла на виртуальный счет почти 1,2 миллиона рублей, часть из которых взяла в кредит, а часть заняла у знакомых. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию, сообщает МУ МВД России «Верхнепышминский».

Напомним, финансист из Нижнего Тагила лишилась 40 тысяч рублей, решив приобрести бесплатные роллы по объявлению в соцсети.

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Свердловская областьполициямошенникиВерхняя Пышма
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