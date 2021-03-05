Полицейские начали стрельбу при задержании подозреваемых в сбыте наркотиков уральцев

Чтобы сократить урон нападавшим, майор полиции использовал личный травматический пистолет. Он сделал два предупредительных выстрела в пол, но одна из пуль отрикошетила и попала в ногу 46-летнему подозреваемому. В результате госпитализировать никого не пришлось.