После ссоры с сожителем восьмиклассница выжила при падении из окна в Салде

Несовершеннолетняя находилась у 26-летнего сожителя, ранее судимого за хранение и приобретение наркотиков, в квартире многоэтажного дома на улице Водная.
У пострадавшей политравма, множественные переломы ребер, перелом левого бедра, сообщил ЕАН инсайдер.
По его словам, между подростком и ее сожителем произошел конфликт, так как он предложил ей вернуться жить к родителям.
Напомним, 27 февраля в Алапаевске подросток, который работал по договоренности со своим знакомым на стройке, упал с высоты и получит тяжелые травмы. В связи с этим прокуратура инициировала проверку.