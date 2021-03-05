После ссоры с сожителем восьмиклассница выжила при падении из окна в Салде

После ссоры с сожителем восьмиклассница выжила при падении из окна в Салде

Сегодня, 11:19ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
15-летняя жительница Верхней Салды, ученица восьмого класса, выжила при падении из окна многоэтажки после ссоры со своим сожителем.

Несовершеннолетняя находилась у 26-летнего сожителя, ранее судимого за хранение и приобретение наркотиков, в квартире многоэтажного дома на улице Водная.

У пострадавшей политравма, множественные переломы ребер, перелом левого бедра, сообщил ЕАН инсайдер.

По его словам, между подростком и ее сожителем произошел конфликт, так как он предложил ей вернуться жить к родителям.

Напомним, 27 февраля в Алапаевске подросток, который работал по договоренности со своим знакомым на стройке, упал с высоты и получит тяжелые травмы. В связи с этим прокуратура инициировала проверку.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя Салда
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