До 4 тысяч штрафа грозит пожарившему на детской площадке шашлык жителю Екатеринбурга

До 4 тысяч штрафа грозит пожарившему на детской площадке шашлык жителю Екатеринбурга
До 4 тысяч штрафа грозит пожарившему на детской площадке шашлык жителю Екатеринбурга
Сегодня, 16:47ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Штраф до четырех тысяч рублей грозит екатеринбуржцу, пожарившему шашлык на детской площадке.

Такими действиями мужчина нарушил требования противопожарного режима, который с конца апреля действует в регионе, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Полиция и госпожарнадзор устанавливают личность нарушителя. Отмечается, что в зависимости от последствий подобных действий, возможна уголовная ответственность.

Напомним, 4 мая сообщалось о жителе Екатеринбурга, который установил мангал на территории детской площадки. Затем, несмотря на замечания соседей и сотрудников охраны, пожарил шашлык. Любитель шашлыков не только отказывался прекратить незаконные действия, но и рьяно защищал мангал от прохожих.

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Екатеринбург
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