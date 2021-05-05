Прохожие растянули одеяло для спасения стоявшей на окне бабушки в Екатеринбурге

Прохожие растянули одеяло для спасения стоявшей на окне бабушки в Екатеринбурге
Прохожие растянули одеяло для спасения стоявшей на окне бабушки в Екатеринбурге
Сегодня, 19:40ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Бабушку, которая вылезла на карниз окна на третьем этаже, спасли в Екатеринбурге.

Инцидент произошел во второй половине дня, 5 мая, в районе Вторчермета. По словам очевидца происходящего, он увидел, как пожилая женщина хочет спрыгнуть с окна. Тогда мужчина начал собирать других уральцев, чтобы крепче удержать растянутое одеяло.

Вижу, что у бабушки нет сил и она вот-вот сорвется с карниза. Не прошло трех минут, как услышал сирены машины ППС, а за ней следом — две пожарные машины,рассказал свидетель изданию Е1.

В результате помощь свердловчан с одеялом не потребовалось, поскольку пенсионерку вернули в квартиру спасатели. Сотрудники пожарно-спасательного подразделения вскрыли дверь специальными инструментами и затянули женщину внутрь, после чего передали ее бригаде медиков, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, в конце апреля стало известно, что в Екатеринбурге 11-летняя девочка вылезла на карниз высотки, чтобы спастись от пожара, произошедшего на последнем этаже многоквартирного дома.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
помощьпенсионеркаспасателипрохожиеЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы