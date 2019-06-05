В Свердловской области подросток на мотороллере сбил 8-летнего ребенка
Сегодня, 20:26ПроисшествияФото: ОГИБДД ОМВД России по Туринскому району
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ДТП произошло в селе Городище. Как уточнили в пресс-службе ОГИБДД ОМВД по Туринскому району, ребенок выбежал на дорогу внезапно.
15-летний подросток взял мотороллер у отца, однако у него не было прав на управление транспортным средством. Ранее отец молодого человека уже привлекался к ответственности за то, что позволял сыну садиться за руль мотороллера.
Пострадавший мальчик был доставлен в реанимацию местной больницы, после — санавиацией в областной центр.
Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку, возбуждено дело об административном правонарушении.
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