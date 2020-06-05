В Нижнем Тагиле задержаны подозреваемые в сбыте наркотиков «из рук в руки»

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 44-летнего мужчину, являющегося жителем Красного Камня, а также 29-летнюю жительницу Дзержинского района. У них было изъято синтетическое наркотическое средство.

В отношении граждан было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере).

По словам старшего следователя следственного управления городского Управления МВД капитана юстиции Андрея Кривошеева, который занимается расследованием, запрещенные вещества были обнаружены и в ходе обысков по месту проживания подозреваемых.

Кроме того, в квартире сожительницы задержанного были обнаружены предметы, доказывающие его причастность к незаконному обороту наркотиков — электронные весы, фольгу с нагаром, трубки, а также средства, предположительно полученные за сбыт веществ. Кроме того, сотрудники полиции обнаружили и изъяли пистолет в кобуре и патроны, а также оружие, похожее на автомат Калашникова, который используется для игры в страйкбол.

В результате проведенного обыска в отношении подозреваемого мужчины было возбуждено еще одно уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ (Незаконное хранение боеприпасов).

По версии следствия, мужчина в 2019 году освободился из колонии, где отбывал срок за подобное преступление. Он возобновил свою преступную деятельность и организовал сбыт веществ «из рук в руки». Для этого он нашел себе напарницу среди наркозависимых, которая искала покупателей и вместе с ними употребляла наркотики.