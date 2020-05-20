Житель Горноуральска обиделся на бывшую жену и обвинил ее в торговле наркотиками
Житель Пригородного района предстанет перед судом за ложный донос в отношении своей супруги, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
В отношении 35-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 306 УК Российской Федерации (Заведомо ложный донос). Следователи полиции завершили его расследование и передали материалы в суд.
В феврале в дежурную часть ОП № 21 позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в одном из домов поселка Горноуральский осуществляется торговля наркотиками.
Следственно-оперативная группа проверила информацию. Она не была подтверждена. По адресу, который назвал звонивший проживает женщина вместе с матерью и несовершеннолетней дочерью.
В ходе розыскных мероприятий была установлена личность звонившего. Это оказался бывший муж женщины, на адрес которой приехали полицейские. Следствие установило, что мужчина проживает в поселке Горноуральский. Кроме того, он уже привлекался к уголовной ответственности за побои, угрозу убийством и причинение вреда здоровью. Мужчина объяснил свой поступок тем, что разозлился на бывшую жену и-за того, что она ушла от него и решит отомстить. Будучи в состоянии алкогольного опьянения он вызвал сотрудников полиции. Он хотел посмотреть, какие они примут меры к его жене. Он заранее знал, что в ее доме наркотических веществ не хранится и не продается.
Мужчина находится под подпиской о невыезде.