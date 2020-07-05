В Екатеринбурге водитель BMW обстрелял переходивших дорогу супругов
Сегодня, 15:12ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге задержали водителя, который подозревается в том, что обстрелял семейную пару, переходившую дорогу, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Полицейские выяснили, что задержанный был неоднократно судим. Он дает показания в отделении.
Семейная пара рассказала, что в субботу на улице Фрезеровщиков, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу. Рядом с ними остановился автомобиль, водитель начал высказывать претензии, что пешеходы его задерживают. Потом он вышел из автомобиля и выстрелил мужчине в лицо, попытался его ударить. Супруга мужчины рассказала, что в больнице у него была зафиксирована травма уха.
Хорошо, что по касательной выстрел был, не в глаз хоть, сказала женщина.
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