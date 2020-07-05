В Екатеринбурге водитель BMW обстрелял переходивших дорогу супругов

Семейная пара рассказала, что в субботу на улице Фрезеровщиков, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу. Рядом с ними остановился автомобиль, водитель начал высказывать претензии, что пешеходы его задерживают. Потом он вышел из автомобиля и выстрелил мужчине в лицо, попытался его ударить. Супруга мужчины рассказала, что в больнице у него была зафиксирована травма уха.