Под Черноисточинском неизвестные обстреляли линию электропередач
Вблизи поселка Черноисточинск неизвестными была обстреляна линия электропередач и гирлянды изоляторов. На месте обнаружены разнокалиберные гильзы, сообщает пресс-служба «РОССЕТИ-Урал».
Энергетики обнаружили следы обстрела во время планового обхода линии электропередачи 110 кВ Черноисточинск–Белогорье.
Аварийное отключение линии электропередач и нарушение подачи электроэнергии для поселков Уралец, Висим, Висимо-Уткинск, деревень Усть-Утка, Харёнки, Захаровка и других населенных пунктов, а также 22 социально-значимых объектов было предотвращено.
На данный момент поврежденные объекты были восстановлены.
По факту происшествия энергетики обратились в правоохранительные органы для установления и привлечения виновных к уголовной ответственности по ст. 215.2 УК РФ (Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения). Санкции по этой статье предусматривают штраф от 100 до 500 тысяч рублей, лишение свободы на один-три года или исправительные работы на один-два года.