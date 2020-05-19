Под Черноисточинском неизвестные обстреляли линию электропередач

Аварийное отключение линии электропередач и нарушение подачи электроэнергии для поселков Уралец, Висим, Висимо-Уткинск, деревень Усть-Утка, Харёнки, Захаровка и других населенных пунктов, а также 22 социально-значимых объектов было предотвращено.

По факту происшествия энергетики обратились в правоохранительные органы для установления и привлечения виновных к уголовной ответственности по ст. 215.2 УК РФ (Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения). Санкции по этой статье предусматривают штраф от 100 до 500 тысяч рублей, лишение свободы на один-три года или исправительные работы на один-два года.