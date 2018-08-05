Хотел поспать: свердловчанин устроил аварию на Сибирском тракте

Дорожный инцидент произошёл около 11:30. Мужчина за рулём Lada Kalina, как рассказали свидетели, резко затормозил. Двигавшийся позади автомобиль задел его с правой стороны, когда пытался объехать.

В ДТП никто не пострадал. Также обошлось без серьёзных повреждений.

Виновник дорожного инцидента объяснил произошедшее тем, что ему захотелось поспать. Инспекторам водитель рассказал, что выпил три бутылки водки и поехал домой. Дорожные полицейские посадили мужчину к себе в машину, а его автомобиль увез эвакуатор.