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Хотел поспать: свердловчанин устроил аварию на Сибирском тракте
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Хотел поспать: свердловчанин устроил аварию на Сибирском тракте

Сегодня, 15:00Происшествия
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