Двое екатеринбуржцев получили срок за похищение человека

По версии следствия, в 2017 году двое мужчин узнали, что их знакомый получает прибыль от деятельности автостоянки. После его смерти сын одного из совладельцев сообщил, что не будет платить родственникам умершего.

Тогда мужчины решили его похитить. Для этого они наняли двух ранее судимых спортсменов, которые согласились участвовать при условии предоставления в безвозмездное пользование помещения для организации ими спортклуба.

19 октября 2017 года мужчины сообщили потерпевшему, что с автостоянки похищен автомобиль. Когда он прибыл на место, злоумышленники избили его и увезли в сторону поселка Таватуй, затем насильно удерживали. После этого потерпевшего убило неустановленное лицо.

Похитивших молодого человека мужчин признали виновными в совершении преступлений: «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений» (п. п. «а, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), «Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов» (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Одному из них назначили наказание в виде 7 лет 6 месяцев колонии строгого режима, другому — 6 лет лишения свободы.