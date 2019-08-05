В Екатеринбурге в машину мэра врезался грузовик

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
5 августа в Екатеринбурге в машину Александра Высокинского врезался грузовик, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Екатеринбург
ДТП произошло в центре Екатеринбурга недалеко от перекрестка улиц Малышева и Горького. В пресс-службе мэрии города подтвердили факт ДТП и рассказали, что в этот момент Высокинского в машине не было.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей