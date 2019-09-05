В торговом центре Нижнего Тагила закрыли игорное заведение
Сегодня, 13:37ПроисшествияФото: pixabay.com
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Сотрудники следственных органов Нижнего Тагила закрыли игорную зону в торговом центре на ул. Юности, рассказывает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Игровое помещение размещалось под вывеской «Майнинг центр» на арендованной площади в ТЦ, по версии следствия. 20 системных блоков со специализированными программами азартных игр были установлены неизвестными лицами, по подтверждению соответствующей экспертизы.
Сотрудниками правоохранительных органов было изъято игровое оборудование. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведению азартных игр (ч.1 ст. 171.2 УК РФ).
Следователи и полиция выясняют обстоятельства дела и ищут подозреваемых.
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