Шпиц провалился в двухметровую яму для столба в Верхней Пышме

В Верхней Пышме яма для установки нового столба чуть не стала могилой для породистой собаки. Достали домашнего любимца при помощи удочки.

Инцидент произошёл в пятницу, 3 сентября, поздно вечером. К зооспасателям обрались хозяева шпица – их любимец во время прогулки угодил в свежевырытую яму для столба. Сами хозяева освободить из заточения своего питомца не смогли – углубление в земле оказалось слишком узким и глубоким (около двух метров), сообщают спасатели на своей странице во ВКонтакте. Фото: паблик «ЗооСпас» во ВКонтакте Вытаскивать шпица решили с помощью удочки – не прошло и минуты, как радостного питомца передали хозяевам. Напомним, в Нижнем Тагиле в середине августа собака долгое время провела в вырытой комунальными службами яме. Сидела на уровне второго этажа: на Урале собака застряла на дереве

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