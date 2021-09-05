Шпиц провалился в двухметровую яму для столба в Верхней Пышме

Шпиц провалился в двухметровую яму для столба в Верхней Пышме
Шпиц провалился в двухметровую яму для столба в Верхней Пышме
Сегодня, 11:07ПроисшествияФото: паблик «ЗооСпас» во ВКонтакте
В Верхней Пышме яма для установки нового столба чуть не стала могилой для породистой собаки. Достали домашнего любимца при помощи удочки.

Инцидент произошёл в пятницу, 3 сентября, поздно вечером. К зооспасателям обрались хозяева шпица – их любимец во время прогулки угодил в свежевырытую яму для столба. Сами хозяева освободить из заточения своего питомца не смогли – углубление в земле оказалось слишком узким и глубоким (около двух метров), сообщают спасатели на своей странице во ВКонтакте.

Фото:паблик «ЗооСпас» во ВКонтакте

Вытаскивать шпица решили с помощью удочки – не прошло и минуты, как радостного питомца передали хозяевам.

Напомним, в Нижнем Тагиле в середине августа собака долгое время провела в вырытой комунальными службами яме.

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