Шпиц провалился в двухметровую яму для столба в Верхней Пышме

Инцидент произошёл в пятницу, 3 сентября, поздно вечером. К зооспасателям обрались хозяева шпица – их любимец во время прогулки угодил в свежевырытую яму для столба. Сами хозяева освободить из заточения своего питомца не смогли – углубление в земле оказалось слишком узким и глубоким (около двух метров), сообщают спасатели на своей странице во ВКонтакте.
Вытаскивать шпица решили с помощью удочки – не прошло и минуты, как радостного питомца передали хозяевам.
Напомним, в Нижнем Тагиле в середине августа собака долгое время провела в вырытой комунальными службами яме.