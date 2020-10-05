Под Нижним Тагилом во время пожара в частном доме погиб пенсионер

Под Нижним Тагилом во время пожара в частном доме погиб пенсионер

Сегодня, 13:04ПроисшествияPhoto: Отдел надзорной деятельности
В селе Дрягуново под Нижним Тагилом рано утром во время пожара в частном доме на улице Старцева погиб мужчина 1953 года рождения, сообщает Отдел надзорной деятельности.

Сообщение о возгорании поступило 5 октября. Сгорел частный жилой дом с надворными постройками на площади 124 квадратных метра.

В ликвидации пожара были задействованы четыре единицы техники и восемь человек личного состава. Полностью пожар был потушен в 11.26.

Место пожара
Photo:Отдел надзорной деятельности

По предварительной информации к пожару привело неосторожное обращение с огнем. По данному факту проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Напомним, 4 октября в Нижнем Тагиле вечером произошел пожар в пиццерии «Мука» на улице Захарова. К задымлению привело возгорание пищи на плите. Кроме того, в дымовой трубе печи, которая используется для приготовления пищи, загорелась сажа. На данный момент решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

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