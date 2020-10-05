Под Нижним Тагилом во время пожара в частном доме погиб пенсионер

Напомним, 4 октября в Нижнем Тагиле вечером произошел пожар в пиццерии «Мука» на улице Захарова. К задымлению привело возгорание пищи на плите. Кроме того, в дымовой трубе печи, которая используется для приготовления пищи, загорелась сажа. На данный момент решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.