Под Нижним Тагилом во время пожара в частном доме погиб пенсионер

В селе Дрягуново под Нижним Тагилом рано утром во время пожара в частном доме на улице Старцева погиб мужчина 1953 года рождения, сообщает Отдел надзорной деятельности.

Сообщение о возгорании поступило 5 октября. Сгорел частный жилой дом с надворными постройками на площади 124 квадратных метра. В ликвидации пожара были задействованы четыре единицы техники и восемь человек личного состава. Полностью пожар был потушен в 11.26. Место пожара Photo: Отдел надзорной деятельности По предварительной информации к пожару привело неосторожное обращение с огнем. По данному факту проводится проверка, обстоятельства устанавливаются. Напомним, 4 октября в Нижнем Тагиле вечером произошел пожар в пиццерии «Мука» на улице Захарова. К задымлению привело возгорание пищи на плите. Кроме того, в дымовой трубе печи, которая используется для приготовления пищи, загорелась сажа. На данный момент решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности. Стали известны подробности пожара в пиццерии в Нижнем Тагиле на ГГМ

