В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили женщину

По предварительным данным, водитель Renault Logan совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В отделе пропаганды ГИБДД подтвердили, что в результате аварии женщина получила травму.

Напомним, за две недели это уже четвертый случай наезда автомобилей на пешеходов. В частности, на прошлой неделе два аналогичных ДТП произошли около УВЗ. В результате одного из них пострадавший скончался.