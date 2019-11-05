В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили женщину

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Сегодня, 5 ноября, около Строительного колледжа в 11:20 на пешеходном переходе сбили женщину, сообщили TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По предварительным данным, водитель Renault Logan совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В отделе пропаганды ГИБДД подтвердили, что в результате аварии женщина получила травму.
Напомним, за две недели это уже четвертый случай наезда автомобилей на пешеходов. В частности, на прошлой неделе два аналогичных ДТП произошли около УВЗ. В результате одного из них пострадавший скончался.
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