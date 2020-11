Медведь разрыл могилу деда тагильского общественника Александра Коченкова

Тагильский активист Александр Коченков рассказал редакции TagilCity.ru, что медведь, который был замечен на кладбище «Пихтовые горы» в Нижнем Тагиле 27 октября, разрыл могилу его деда.

Общественник поделился в паблике 96.ru во ВКонтакте, что деда похоронили два месяца назад. О происшествии с медведем родственникам сообщили 1 ноября. На кладбище тут же приехала мать Александра. Я увидела разрытую могилу. Крест и венки были завалены землёй. Рядом валялись куски одежды, тапок и некоторые куски останков,рассказала TagilCity.ru мать Коченкова. Родственники обратились в полицию, а также в службу ритуальных услуг. Усопшего перезахоронили на том же месте 2 ноября. Что медведь там ходит, портит и разрывает могилы, это точно. Не знаем, насколько серьёзно у других, но то, что произошло у нас… Слов нет,рассказал Коченков. Напомним, животное уже трижды было замечено на кладбище и повредило не одну могилу. На данный момент там дежурят сотрудники Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Животное планируют застрелить. В Нижнем Тагиле медведь снова разрыл могилу на кладбище

