В Нижнем Тагиле медведь снова разрыл могилу на кладбище

В Нижнем Тагиле медведь снова разрыл могилу на кладбище

Сегодня, 15:01ПроисшествияPhoto: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле медведь снова разрыл могилу на кладбище «Пихтовые горы». Об этом TagilCity.ru рассказали жители города.

Животное разрыло могилу уже не в первый раз. Местные жители боятся медведя, который ходит по кладбищу.

Первый раз животное вышло 24 октября, а 27 октября пыталось разрыть две свежие могилы. Тогда медведь повредил крест, цветы и венки, но до гроба ему добраться не удалось.

На этот раз тагильчане сообщают, что медведь обглодал труп.

В МУ МВД «Нижнетагильское» факт разрытия могилы подтвердили.

Полиция проводит проверку,сообщили TagilCity.ru в ведомстве.

Напомним, в начале октября в Нижней Туре был обезврежен медведь, который неоднократно разрывал могилы на кладбище, несколько раз он наносил серьезный вред телу умерших.

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