В Нижнем Тагиле медведь снова разрыл могилу на кладбище

Животное разрыло могилу уже не в первый раз. Местные жители боятся медведя, который ходит по кладбищу.
Первый раз животное вышло 24 октября, а 27 октября пыталось разрыть две свежие могилы. Тогда медведь повредил крест, цветы и венки, но до гроба ему добраться не удалось.
На этот раз тагильчане сообщают, что медведь обглодал труп.
В МУ МВД «Нижнетагильское» факт разрытия могилы подтвердили.
Полиция проводит проверку,сообщили TagilCity.ru в ведомстве.
Напомним, в начале октября в Нижней Туре был обезврежен медведь, который неоднократно разрывал могилы на кладбище, несколько раз он наносил серьезный вред телу умерших.