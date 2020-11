В Нижнем Тагиле медведь снова разрыл могилу на кладбище «Пихтовые горы». Об этом TagilCity.ru рассказали жители города.

Животное разрыло могилу уже не в первый раз. Местные жители боятся медведя, который ходит по кладбищу. Первый раз животное вышло 24 октября, а 27 октября пыталось разрыть две свежие могилы. Тогда медведь повредил крест, цветы и венки, но до гроба ему добраться не удалось. На этот раз тагильчане сообщают, что медведь обглодал труп. В МУ МВД «Нижнетагильское» факт разрытия могилы подтвердили. Полиция проводит проверку,сообщили TagilCity.ru в ведомстве. Напомним, в начале октября в Нижней Туре был обезврежен медведь, который неоднократно разрывал могилы на кладбище, несколько раз он наносил серьезный вред телу умерших. В Уральском городе обезвредили раскапывающего могилы медведя

