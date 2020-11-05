На уральской трассе колонна инкассаторов попала в ДТП

Недалеко от Кунгура, в середину колонны «вклинился» грузовик. На пешеходном переходе, машина сопровождения, которая ехала спереди, затормозила, для того, чтобы пропустить пешехода. В результате грузовик врезался в КАМАЗ инкассаторов, а в него следом въехал джип инкассаторов.