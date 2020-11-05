На уральской трассе колонна инкассаторов попала в ДТП

На уральской трассе колонна инкассаторов попала в ДТП

Сегодня, 16:13ПроисшествияPhoto: группа "ЧП Кунгур" во "Вконтакте"
3 ноября на трассе Пермь — Екатеринбург в Кунгурском районе произошло ДТП с участием машин инкассаторов, сообщается в группе «ЧП Кунгур» во «ВКонтакте».

Колонна автомобилей инкассаторов, состоящая из двух КАМАЗов и двух сопровождающих джипов, ехала в Екатеринбург.

Недалеко от Кунгура, в середину колонны «вклинился» грузовик. На пешеходном переходе, машина сопровождения, которая ехала спереди, затормозила, для того, чтобы пропустить пешехода. В результате грузовик врезался в КАМАЗ инкассаторов, а в него следом въехал джип инкассаторов.

Водителю грузовика зажало ногу. На место ДТП прибыли пожарные, полицейские и скорая помощь. Они смогли освободить мужчину из салона автомобиля, он был госпитализирован.

Video:группа "ЧП Кунгур" во "Вконтакте"

Напомним, 4 ноября на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло смертельное ДТП, погибла пассажирка автомобиля «Хендэ Крета».

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