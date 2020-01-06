Получили ранения: двое жителей Урала устроили перестрелку
Сегодня, 12:04ПроисшествияФото: pixabay.com
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Двое уральцев из поселка Черемухово Североуральского городского округа оказались в больнице с огнестрельными ранениями в результате перестрелки, которую сами и устроили, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».
Происшествие произошло утром пятого января.
Двое мужчин распивали спиртные напитки в гараже. В ходе застолья они поссорились и подрались. После этого оба сходили за ружьями и начали стрелять друг в друга.
В результате перестрелки один мужчина получил ранение в живот, а второй — в бедро. По словам врачей, оба участника конфликта получили тяжкие повреждения. Оружие у обоих мужчин было изъято.
На данный момент по факту инцидента проводится проверка.
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