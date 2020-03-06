В Нижнем Тагиле во время движения загорелся Renault
Сегодня, 14:47ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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5 марта в Нижнем Тагиле произошло возгорание моторного отсека автомобиля Renault Kaptur, сообщает ГУ МЧС по региону.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошел около дома № 26 на улице Аганичева. Водитель в этот момент находился в автомобиле. Справиться с пламенем ему удалось самостоятельно до приезда пожарных.
На место выезжали пять спасателей на двух единицах спецтехники. Площадь пожара составила один квадратный метр — поврежден моторный отсек автомобиля.
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