В ДТП с микроавтобусом под Тагилом погибла пассажирка иномарки

В ДТП с микроавтобусом под Тагилом погибла пассажирка иномарки
В ДТП с микроавтобусом под Тагилом погибла пассажирка иномарки
Сегодня, 13:03ПроисшествияФото: ОГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское»
На трассе «Екатеринбург-Серов» в результате столкновения с пассажирским автобусом Fiat погибла ехавшая в иномарке свердловчанка. Еще 2 человека в результате аварии получили травмы.

Дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано в 16 часов в субботу, 5 марта, на подъезде к Нижнему Тагилу в районе заправки «Газпромнефть». Как рассказали редакции в местном ОГИБДД, 45-летняя свердловчанка за рулем Chevrolet по пути в Екатеринбург врезалась в дорожное ограждение, после чего ее автомобиль выкинуло на полосу встречного движения. Там иномарка столкнулась с микроавтобусом Fiat.

ОГИБДД МУ МВД России "Нижнетагильское"

В результате ДТП 65-летняя пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте от полученных травм на месте аварии до приезда бригады скорой помощи. Еще одна пассажирка Chevrolet и 26-летний пассажир микроавтобуса были госпитализированы в Демидовскую горбольницу с различными травмами.

По факту ДТП госавтоинспекция проводит проверку.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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