В ДТП с микроавтобусом под Тагилом погибла пассажирка иномарки

На трассе «Екатеринбург-Серов» в результате столкновения с пассажирским автобусом Fiat погибла ехавшая в иномарке свердловчанка. Еще 2 человека в результате аварии получили травмы.

Дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано в 16 часов в субботу, 5 марта, на подъезде к Нижнему Тагилу в районе заправки «Газпромнефть». Как рассказали редакции в местном ОГИБДД, 45-летняя свердловчанка за рулем Chevrolet по пути в Екатеринбург врезалась в дорожное ограждение, после чего ее автомобиль выкинуло на полосу встречного движения. Там иномарка столкнулась с микроавтобусом Fiat. ОГИБДД МУ МВД России "Нижнетагильское" В результате ДТП 65-летняя пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте от полученных травм на месте аварии до приезда бригады скорой помощи. Еще одна пассажирка Chevrolet и 26-летний пассажир микроавтобуса были госпитализированы в Демидовскую горбольницу с различными травмами. По факту ДТП госавтоинспекция проводит проверку. ГИБДД ограничила движение большегрузов и автобусов под Тагилом из-за непогоды

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