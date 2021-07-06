Администрация сауны в Екатеринбурге рассказала свою версию событий отравления детей

Администрация сауны в Екатеринбурге рассказала свою версию событий отравления детей
Администрация сауны в Екатеринбурге рассказала свою версию событий отравления детей
Вчера, 10:12ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Сотрудники сауны на улице Братской в Екатеринбурге, в которой дети отравились хлором, рассказали, что было в тот день на самом деле.

Всё началось ещё недели две или три назад. В сауне компания из шести человек отмечала девичник: беременная женщина выходила замуж. По словам директора сауны, спустя какое-то время нетрезвый мужчина из этой компании стал проявлять недовольство: требовал книгу отзывов, указывал сотрудникам на грязь в помещении, а потом заявил, что на следующей недели они придут сюда бесплатно. Сотрудники, не желая конфликтовать, согласились.

В выходные пришла компания из пяти взрослых человек и шестерых детей. Скандальный мужчина, добивавшийся бесплатного времени, ушёл практически сразу. Взрослые на протяжении всего времени употребляли алкогольные напитки. Потом компания ушла, а около девяти вечера стали раздаваться звонки с сообщением, что все дети отравились, пишет Е1.

Сотрудники сразу отправились проверять воду на хлор. По показателям тестера содержание хлора в воде оказалось в пределах допустимой нормы. Затем работники сауны решили проверить, что ели отдыхающие. В мусорном пакете, где были собраны остатки еды, обнаружились упаковки из-под чипсов, сервелата, рыбы.

Директор сообщила, что мать отравившихся детей сначала просила денег, а услышав отказ, стала угрожать закрытием сауны. В больнице показаний для госпитализации не усмотрели и выписали необходимые препараты для лечения. Все расходы на лекарства оплатила администрация сауны.

Также директор добавила, что на записи с камер видеонаблюдения было видно, что дети уходили из сауны здоровыми и бодрыми, никого не тошнило, не рвало, никто не кашлял.

Напомним, после посещения сауны дети отравились хлором и попали в больницу. Данным инцидентом заинтересовался Следственный комитет по Свердловской области и на данный момент проводит проверку по данному факту.

Сюжеты:
Екатеринбург
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