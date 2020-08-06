Провалилась на несколько метров: екатеринбуржец спас провалившуюся в люк собаку

Собаку случайно заметила прогуливающаяся женщина и сообщила об этом Евгению. Тот немедленно приехал и вытащил собаку.

Животное провалилось на глубину около трех метров. Сколько времени оно провело на дне неизвестно.

Непонятно что этот люк делает в такой глуши и как собака умудрилась в него упасть, рассказал Евгений.

Фото: E1.ru

После спасения колодец прикрыли ветками, чтобы больше никто не провалился.