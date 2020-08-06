Провалилась на несколько метров: екатеринбуржец спас провалившуюся в люк собаку
Сегодня, 22:02ПроисшествияФото: E1.RU
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Возле трассы, вне населенного пункта в люк канализации провалилась собака. Екатеринбуржец Евгений Зенков её спас, пишет E1.
Собаку случайно заметила прогуливающаяся женщина и сообщила об этом Евгению. Тот немедленно приехал и вытащил собаку.
Животное провалилось на глубину около трех метров. Сколько времени оно провело на дне неизвестно.
Непонятно что этот люк делает в такой глуши и как собака умудрилась в него упасть, рассказал Евгений.
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Фото: E1.ru
После спасения колодец прикрыли ветками, чтобы больше никто не провалился.
Недавно на Урале туристы спасли собаку, три дня просидевшую на скале.
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