В Нижнем Тагиле третьеклассник за рулем «Лады Приоры» устроил ДТП

Несовершеннолетний водитель при начале движения с парковки у дома № 53 на улице Окунева допустил столкновение с автомобилем «Мицубиси», за рулем которого находилась женщина 1987 года рождения. В результате столкновения оба автомобиля получили механические повреждения. Кроме того, в медучреждение был доставлен несовершеннолетний участник аварии. После того, как его осмотрели медики, ребенка отпустили домой.

Ребенок является учеником третьего класса одной из тагильских школ. Сотрудникам Госавтоинспекции мальчик пояснил, что находился дома один, ему пришла идея приехать в школу на автомобиле. Ребенок без спроса взял ключи от авто. Также он рассказал, что ранее никогда машиной не управлял, но увидел, как это делает его родственник. В момент движения мальчик был пристегнут штатным ремнем безопасности.