Развешивал белье: в Нижнем Тагиле пенсионер разбился насмерть

По словам очевидцев, трагедия произошла 6 сентября около 12.00 около дома № 61 на улице Карла Маркса.
Погиб мужчина 85 лет. Развешивал белье на балконе, не удержался и упал с высоты второго этажа. Скончался на месте от несовместимых с жизнью травм, сообщили в пресс-службе МВД Свердловской области.
сообщили в пресс-службе МВД Свердловской области.
Следственный комитет по факту случившегося организовал проверку.
Напомним, что из окна школы Екатеринбурга накануне выпал ученик с ограниченными возможностями здоровья. Произошло это в актовом зале, после урока музыки. Учащийся выпал в окно, которое учитель открыл для проветривания.