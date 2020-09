Развешивал белье: в Нижнем Тагиле пенсионер разбился насмерть

В центре Нижнего Тагила насмерть разбился 85-летний пенсионер, он не удержался когда развешивал белье на балконе, пишет ИА «Все новости».

По словам очевидцев, трагедия произошла 6 сентября около 12.00 около дома № 61 на улице Карла Маркса. Погиб мужчина 85 лет. Развешивал белье на балконе, не удержался и упал с высоты второго этажа. Скончался на месте от несовместимых с жизнью травм, сообщили в пресс-службе МВД Свердловской области. сообщили в пресс-службе МВД Свердловской области. В Екатеринбурге из окна школы выпал первоклассник с ОВЗ Следственный комитет по факту случившегося организовал проверку. Напомним, что из окна школы Екатеринбурга накануне выпал ученик с ограниченными возможностями здоровья. Произошло это в актовом зале, после урока музыки. Учащийся выпал в окно, которое учитель открыл для проветривания.

