Алапаевский рецидивист вырвал телефон из рук 10-летнего школьника и сбежал

Инцидент произошел днем 30 сентября на аллее вдоль дома на улице Братьев Серебряковых в Алапаевске. По информации пресс-группы местного МВД, школьник вместе со своим другом смотрели видео на смартфоне, когда злоумышленник подбежал к детям и выхватил гаджет из рук.