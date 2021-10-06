Алапаевский рецидивист вырвал телефон из рук 10-летнего школьника и сбежал

Алапаевский рецидивист вырвал телефон из рук 10-летнего школьника и сбежал
Алапаевский рецидивист вырвал телефон из рук 10-летнего школьника и сбежал
Вчера, 18:26ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
36-летний житель Алапаевска ограбил школьника и сбежал с места преступления. Полиция вычислила грабителя по записям с камер наблюдения и «портфолио» беглеца.

Инцидент произошел днем 30 сентября на аллее вдоль дома на улице Братьев Серебряковых в Алапаевске. По информации пресс-группы местного МВД, школьник вместе со своим другом смотрели видео на смартфоне, когда злоумышленник подбежал к детям и выхватил гаджет из рук.

Родители хозяина телефона обратились с заявлением в полицию — стоимость телефона составила больше 10 тысяч рублей. Изучив записи с камер видеонаблюдения поблизости с местом происшествия, правоохранители установили личность грабителя — криминальное прошлое уральца насчитывает несколько эпизодов. Ранее злоумышленник был судим за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.

Уральца задержали у него дома. Украденный телефон рецидивист успел продать, однако стражи порядка вернули гаджет. На злоумышленника завели уголовное дело за грабёж (ч.1 ст. 161 УК РФ). Уралец находится под подпиской о невыезде.

Напомним, 18-летний уралец грабил салоны сотовой связи в Екатеринбурге.

Сколько стоит ваш телефон?
Опрос
До 5 тысяч рублей
От 5 до 12 тысяч рублей
От 12 до 25 тысяч рублей
От 25 до 50 тысяч рублей
От 50 до 100 тысяч рублей
Свыше 100 тысяч рублей
Материалы по теме:
телефонАлапаевский районграбежтелефоныАлапаевск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы