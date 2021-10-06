После ссоры с женой уралец выпрыгнул из машины и погиб на трассе под Екатеринбургом

Уралец выскочил из автомобиля на полном ходу после ссоры с супругой под Екатеринбургом. Мужчина погиб под колесами собственного авто на месте происшествия.

ДТП произошло на 23-м километре Тюменского тракта вечером 5 октября 2021 года, сообщает Ура.ру. Возникшая словесная перепалка между супругами привела к тому, что 30-летний уралец выпрыгнул из машины и попал под колеса. 34-летняя женщина сидела за рулем и применила экстренное торможение, но гибели супруга избежать не смогла, мужчину затянуло под машину. На месте происшествия работают дознаватели и сотрудники ГИБДД. Напомним, вечером 4 октября 2021 года под колесами трамвая на Ботанике погибла несовершеннолетняя девочка-зацепер. Школьницу протащило около 200 метров под днищем состава и перерезало пополам. Девочку-зацепера перерезал трамвай пополам в Екатеринбурге

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