После ссоры с женой уралец выпрыгнул из машины и погиб на трассе под Екатеринбургом

После ссоры с женой уралец выпрыгнул из машины и погиб на трассе под Екатеринбургом
После ссоры с женой уралец выпрыгнул из машины и погиб на трассе под Екатеринбургом
Сегодня, 09:21ПроисшествияФото: 1МI
Уралец выскочил из автомобиля на полном ходу после ссоры с супругой под Екатеринбургом. Мужчина погиб под колесами собственного авто на месте происшествия.

ДТП произошло на 23-м километре Тюменского тракта вечером 5 октября 2021 года, сообщает Ура.ру.

Возникшая словесная перепалка между супругами привела к тому, что 30-летний уралец выпрыгнул из машины и попал под колеса. 34-летняя женщина сидела за рулем и применила экстренное торможение, но гибели супруга избежать не смогла, мужчину затянуло под машину.

На месте происшествия работают дознаватели и сотрудники ГИБДД.

Напомним, вечером 4 октября 2021 года под колесами трамвая на Ботанике погибла несовершеннолетняя девочка-зацепер. Школьницу протащило около 200 метров под днищем состава и перерезало пополам.

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