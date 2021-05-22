Пешеход погиб под колесами иномарки на мосту на ЖБИ в Екатеринбурге

Пешеход погиб под колесами иномарки на мосту на ЖБИ в Екатеринбурге
Пешеход погиб под колесами иномарки на мосту на ЖБИ в Екатеринбурге
Сегодня, 11:07ПроисшествияФото: ГИБДД Екатеринбурга
Молодой человек погиб под колесами BMW на мосту на ЖБИ в Екатеринбурге ночью 22 мая. Парень перебегал дорогу в неположенном месте.

Авария, в которой погиб 24-летний молодой человек, произошла в 01.10 в субботу, 22 мая на мосту в районе ЖБИ на улице Высоцкого в Екатеринбурге, сообщает Е1.

Как пояснил сотрудникам Госавтоинспекции 47-летний водитель иномарки, он двигался со скоростью около 60 километров час, а молодой человек неожиданно выскочил на проезжую часть с левой стороны. Мужчина за рулем внедорожника применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до приезда медиков.

В момент ДТП водитель был трезв. В данный момент по факту происшествия проводится расследование.

Напомним, днем 21 мая иномарка сбила ребенка в Нижнем Тагиле. Мальчик неожиданно вышел на проезжую часть из-за стоящего рядом автомобиля. В результате аварии несовершеннолетний получил сотрясение головного мозга и ссадины спины.

Сюжеты:
Екатеринбург
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