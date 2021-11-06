Оторвало голову: мужчина погиб на новом терминале «Газпром нефть» в Нижнем Тагиле

Мужчина погиб на новом терминале «Газпром нефть» в Тагиле

6 ноября 40-летний оператор по сливу Антон Сухарев погиб во время работы на новом терминале «Нижний Тагил» компании «Газпром нефть» на Руднике. Мужчине оторвало голову во время погрузки бочек. До этого погибший отработал ночь за напарника, а в день гибели остался в свою смену.

Оператор по сливу Антон Сухарев, со слов источника группы «Инцидент Нижний Тагил», на погрузчике перевозил бочки. И в какой-то момент, нарушив технику безопасности, высунул голову в боковое окно во время подъема ковша, и произошла травматическая ампутация головы. С 5 на 6 ноября Антон Сухарев отработал за напарника ночную смену, сообщает редакции TagilCity.ru сожительница погибшего. На нефтебазе он был оператором по сливу, однако руководство компании, со слов женщины, просило привезти или увезти что-либо на погрузчике. Он вообще не имел права на нем ездить, но раз начальство просит. Я звонила на нефтебазу, мне просто говорят: «Несчастный случай, держитесь». Я, получается, никто по документам, рассказывает женщина. О гибели мужчины сожительница узнала от дочки. Телефон Антона Сухарева остался на нефтебазе. У него все в телефоне, а телефон там (на нефтебазе), говорит она. Известно, что Антон Сухарев работал на нефтебазе в Нижнем Тагиле давно, а в 2019 году участвовал в строительстве нового терминала «Нижний Тагил». У него остались двое детей 12 и 14 лет. Со слов сожительницы, мужчина был застрахован. Сейчас женщина опасается, что установить истинные причины произошедшего не удастся. Там сейчас все равно все, что можно удалят. И концов не найдешь, это же ГАЗПРОМ, говорит в беседе с редакцией TagilCity.ru сожительница погибшего. Фото: TagilCity.ru Редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием в пресс-службу терминала «Нижний Тагил» компании «Газпром нефть». 6 ноября на Нижнетагильской нефтебазе в результате несоблюдения правил производственной безопасности сотрудник получил травмы, несовместимые с жизнью. На объект были вызваны бригада скорой медицинской помощи, полиция. Ведется расследование. Семье будет оказана финансовая помощь, ответили редакции TagilCity.ru в пресс-службе нефтебазы. Новая нефтебаза на Руднике: как открытие топливного терминала повлияет на Тагил? Напомним, новый терминал «Нижний Тагил» после масштабной реконструкции «Газпром нефть» открыл 16 сентября. Он был возведен на месте старой нефтебазы, построенной в 1937 году. Представители компании говорили о безопасности и экологичности нового объекта на Руднике.

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