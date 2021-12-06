Брат-педофил, октябрь с косой и не те сосиски. Итоги дня в Свердловской области

Брат-педофил, октябрь с косой и не те сосиски. Итоги дня в Свердловской области
Брат-педофил, октябрь с косой и не те сосиски. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 21:57ПроисшествияФото: pixabay.com
Жителя Вагонки задержали по подозрению в педофилии, скончался от нокаута жертва разборок из Лесного, «Омикрон» и рекордный по смертям от коронавируса октябрь — рассказываем о самых резонансных и интересных событиях 6 декабря.

Первый эпизод произошел, когда сестре насильника было 9

Тагильчанина силовики задержали по подозрению в педофилии. Работник одного из градообразующих предприятий с 2014 года приставал к своей сестре и насиловал ее. Сейчас девушке уже 16, поэтому она не побоялась рассказать правду о связи с братом.

Спустя 2,5 года нокаут лишил жизни жителя Лесного

Глеб Дмитриев из Лесного скончался в горбольнице Нижнего Тагила спустя 2,5 года после смертельного удара кулаком. Инцидент произошел в августе 2019 возле одной из торговых точек Лесного. Дмитриев поругался с другим водителем из-за парковки, после чего последний позвал на помощь друга — боксера Альберта Абдулова.

«Омикрон» прилетел, и октябрь, забирающий жизни, как жнец

Новый штамм коронавируса «омикрон» привезли из ЮАР российские туристы — прилетевшие в Домодедово россияне отказывались находиться после прилета на карантине. Их принудительно отправили в обсерватор, и не зря — одна из туристок на следующие сутки пожаловалась на недомогание, а тест показал у нее новый штамм коронавируса — «омикрон».

Почти 13 тысяч человек с начала 2021 года скончались от коронавируса в Свердловской области. Наибольшее количество летальных исходов зафиксировано в октябре — 2,7 тысячи свердловчан с диагнозом COVID-19 умерли от инфекции. При этом Свердловская область продолжает удерживать позиции по антирейтингу смертности от коронавируса.

38 миллионов для одного министра

Бывшего министра по управлению госимуществом Свердловской области, а ныне — советника губернатора, подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии правоохранителей, всего на счету чиновника четыре эпизода на 38 миллионов рублей. Кстати, новые обвинения стали плюсом к злоупотреблению должностными полномочиями, уничтожению или повреждению объектов культурного наследия, мошенничеству и растрате.

Неправильно вы, тагильчане, бутерброды едите

«Молочные» сосиски и «Докторская» колбаса со следами костей, сои и коллагена были обнаружены во время внеплановой проверки на прилавках в Нижнем Тагиле. При этом нарушением технологии приготовления любимых продуктов «грешат» не только малоизвестные производители, но и такие крупные, как, ООО МПК «Атяшевский». В наше время кот Матроскин отказался бы есть такие бутерброды.

Сюжеты:
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
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