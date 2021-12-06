Брат-педофил, октябрь с косой и не те сосиски. Итоги дня в Свердловской области

Жителя Вагонки задержали по подозрению в педофилии, скончался от нокаута жертва разборок из Лесного, «Омикрон» и рекордный по смертям от коронавируса октябрь — рассказываем о самых резонансных и интересных событиях 6 декабря.

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