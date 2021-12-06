Брат-педофил, октябрь с косой и не те сосиски. Итоги дня в Свердловской области

Первый эпизод произошел, когда сестре насильника было 9
Тагильчанина силовики задержали по подозрению в педофилии. Работник одного из градообразующих предприятий с 2014 года приставал к своей сестре и насиловал ее. Сейчас девушке уже 16, поэтому она не побоялась рассказать правду о связи с братом.
Спустя 2,5 года нокаут лишил жизни жителя Лесного
Глеб Дмитриев из Лесного скончался в горбольнице Нижнего Тагила спустя 2,5 года после смертельного удара кулаком. Инцидент произошел в августе 2019 возле одной из торговых точек Лесного. Дмитриев поругался с другим водителем из-за парковки, после чего последний позвал на помощь друга — боксера Альберта Абдулова.
«Омикрон» прилетел, и октябрь, забирающий жизни, как жнец
Новый штамм коронавируса «омикрон» привезли из ЮАР российские туристы — прилетевшие в Домодедово россияне отказывались находиться после прилета на карантине. Их принудительно отправили в обсерватор, и не зря — одна из туристок на следующие сутки пожаловалась на недомогание, а тест показал у нее новый штамм коронавируса — «омикрон».
Почти 13 тысяч человек с начала 2021 года скончались от коронавируса в Свердловской области. Наибольшее количество летальных исходов зафиксировано в октябре — 2,7 тысячи свердловчан с диагнозом COVID-19 умерли от инфекции. При этом Свердловская область продолжает удерживать позиции по антирейтингу смертности от коронавируса.
38 миллионов для одного министра
Бывшего министра по управлению госимуществом Свердловской области, а ныне — советника губернатора, подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии правоохранителей, всего на счету чиновника четыре эпизода на 38 миллионов рублей. Кстати, новые обвинения стали плюсом к злоупотреблению должностными полномочиями, уничтожению или повреждению объектов культурного наследия, мошенничеству и растрате.
Неправильно вы, тагильчане, бутерброды едите
«Молочные» сосиски и «Докторская» колбаса со следами костей, сои и коллагена были обнаружены во время внеплановой проверки на прилавках в Нижнем Тагиле. При этом нарушением технологии приготовления любимых продуктов «грешат» не только малоизвестные производители, но и такие крупные, как, ООО МПК «Атяшевский». В наше время кот Матроскин отказался бы есть такие бутерброды.